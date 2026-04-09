The Kolors in concerto, annunciate le date del tour estivo

In attesa dell’uscita del nuovo album, i The Kolors hanno pubblicato il singolo Rolling Stones. Tra i successi più recenti del gruppo troviamo Un ragazzo una ragazza, Tu con chi fai l’amore e Pronto come va

Quest’estate i The Kolors porteranno la loro musica in varie città italiane. La formazione, guidata dalla voce di Stash, ha annunciato gli appuntamenti live in programma nei prossimi mesi. Inoltre, venerdì 27 marzo il gruppo ha lanciato il nuovo singolo Rolling Stones.

A febbraio il trio ( FOTO ) ha annunciato la chiusura del nuovo album, al momento massimo riserbo sul titolo, sulla tracklist e sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attedere per poter conoscere tutti i dettagli. In attesa dell’uscita del progetto, venerdì 27 marzo i The Kolors hanno lanciato il nuovo singolo Rolling Stones. Inoltre, il 3 luglio la formazione darà il via alla tournée estiva con il concerto inserito nel cartellone del Mirano Summer Festival. In seguito, il gruppo porterà la sua musica ad Assisi, Gavorrano e Asiago. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:

Dalla vittoria alla quattordicesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi ai successi più recenti, nel corso degli anni i The Kolors si sono affermati come una delle formazioni più amate e popolari della scena discografica italiana. Tra i loro grandi successi ricordiamo Everytime, Me Minus You, Italodisco e Pronto come va.

Spazio anche alle collaborazioni: da Pensare male con Elodie (FOTO) a Los Angeles con Guè passando per Solero con Lorenzo Fragola, Come le onde con J-Ax e What Happened Last Night con Gucci Mane e Daddy’s Groove. Il gruppo ha all’attivo tre album: I Want del 2014, Out del 2015 e You del 2017. Inoltre, i The Kolors vantano tre partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2018 con Frida (mai, mai, mai), nel 2024 con Un ragazzo una ragazza e più recentemente nel 2025 con Tu con chi fai l'amore.