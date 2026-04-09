Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The Kolors in concerto, annunciate le date del tour estivo

Musica

Matteo Rossini

©Getty

In attesa dell’uscita del nuovo album, i The Kolors hanno pubblicato il singolo Rolling Stones. Tra i successi più recenti del gruppo troviamo Un ragazzo una ragazza, Tu con chi fai l’amore e Pronto come va

Quest’estate i The Kolors porteranno la loro musica in varie città italiane. La formazione, guidata dalla voce di Stash, ha annunciato gli appuntamenti live in programma nei prossimi mesi. Inoltre, venerdì 27 marzo il gruppo ha lanciato il nuovo singolo Rolling Stones.

the kolors, le date del tour estivo

 

A febbraio il trio (FOTO) ha annunciato la chiusura del nuovo album, al momento massimo riserbo sul titolo, sulla tracklist e sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attedere per poter conoscere tutti i dettagli. In attesa dell’uscita del progetto, venerdì 27 marzo i The Kolors hanno lanciato il nuovo singolo Rolling Stones. Inoltre, il 3 luglio la formazione darà il via alla tournée estiva con il concerto inserito nel cartellone del Mirano Summer Festival. In seguito, il gruppo porterà la sua musica ad Assisi, Gavorrano e Asiago. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:

  • 3 luglio, Mirano - Mirano Summer Festival
  • 18 luglio, Assisi - Piazzale Rocca Maggiore
  • 4 agosto, Gavorrano - Teatro delle Rocce
  • 14 agosto, Asiago - Piazza Carli

Approfondimento

The Kolors, fuori il singolo Rolling Stones: testo e significato

Dalla vittoria alla quattordicesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi ai successi più recenti, nel corso degli anni i The Kolors si sono affermati come una delle formazioni più amate e popolari della scena discografica italiana. Tra i loro grandi successi ricordiamo Everytime, Me Minus You, Italodisco e Pronto come va.

 

Spazio anche alle collaborazioni: da Pensare male con Elodie (FOTO) a Los Angeles con Guè passando per Solero con Lorenzo Fragola, Come le onde con J-Ax e What Happened Last Night con Gucci Mane e Daddy’s Groove. Il gruppo ha all’attivo tre album: I Want del 2014, Out del 2015 e You del 2017. Inoltre, i The Kolors vantano tre partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2018 con Frida (mai, mai, mai), nel 2024 con Un ragazzo una ragazza e più recentemente nel 2025 con Tu con chi fai l'amore.

Approfondimento

Raf con i The Kolors a Sanremo 2026, il duetto di The Riddle
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Approfondimenti

Sanremo 2025, chi sono The Kolors con Tu con chi fai l'amore. FOTO

Dopo la vittoria ad Amici nel 2015, i The Kolors si sono fatti conoscere dal grande pubblico con hit che hanno fatto ballare l'Italia intera. La band torna ora sul palco dell'Ariston dopo le due precedenti partecipazioni, rispettivamente nel 2018 con Frida (Mai Mai Mai) e nel 2024 con Un ragazzo una ragazza

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Serena Brancale, Levante e Delia, tutto sul singolo Al Mio Paese

Musica

Pubblicato il 3 aprile 2026 e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 10 aprile, questo nuovo...

Avvocato Ligas, ascolti record per il primo legal drama Sky Original

Serie TV sky atlantic

Il primo episodio della serie sull’avvocato interpretato da Luca...

Katy Perry su Instagram con Justin Trudeau (col black look abbinato)

Spettacolo

La cantante è tornata online col suo compagno in un nuovo carosello accompagnato da una delle sue...

Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita

TV Show sky uno

Ieri Total Audience di 577mila spettatori medi, +3% rispetto all’episodio precedente e +13%...

Sayf, è uscito il nuovo brano Buona domenica

Musica

Venerdì 8 maggio Sayf pubblicherà il suo primo album Santissimo. In attesa dell’uscita del disco,...

Spettacolo: Per te