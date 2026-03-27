I The Kolors tornano con Rolling Stones, pubblicato il 27 marzo per Atlantic Records/Warner Music Italy, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip con protagonisti Eva Henger e Gianni Celeste.

Il testo

Scendi su Milano come un aereoplano

che precipita a un passo dalla mia finestra

ti prego fammi entrare nella tua festa

rompi la barriera di corallo

milioni di collane

per gli amanti clandestini

ti aspetto sei tu il mio semaforo giallo

quando ti guardo ti giuro sei bellissima

persino meglio di un occhio nero

per te darei la vita ma è domenica

scusa non dormo da un giorno è vero



Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio

sopra il collo

ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

mi hai rigato la moto

scusa amore, ma non lo sapevo

che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Rolling Stones



Prima di parlare trenta gocce di limone

ti giuro che ogni cosa la si può spiegare

basta solo un po’ di immaginazione

pelle di Sicilia con l’accento milanese

te la ricordi la mia amica di famiglia

le ho detto chiamo solo che stai tranquilla

quando ti guardo giuro sei bellissima

persino meglio di un occhio neroper te darei la vita ma è domenica

scusa non dormo da un giorno è vero



Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio

sopra il collo

ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

mi hai rigato la moto

scusa amore, ma non lo sapevo

che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Rolling Stones



Tu mi chiedi



Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll

(Rolling Stones)

piove sotto il tetto e piango un altro po’

Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll

(Rolling Stones)

piove sotto il tetto e piango un altro po’



Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio

sopra il collo

ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

mi hai rigato la moto

scusa amore, ma non lo sapevo

che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Rolling Stones

Il brano, sound e collaborazioni

Rolling Stones regala un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. I The Kolors hanno unito la loro attitudine funk-pop al groove tropicale, definendo così un'evoluzione del loro sound. A lavorare al nuovo singolo, insieme a Stash, sono stati Calcutta e Davide Petrella: l'immaginario ricercato della scena indie si è così unito a una struttura pop studiata per la massima diffusione radiofonica.

Il significato

Al centro di Rolling Stones c'è un'immagine potente e universale: quella di qualcosa - o qualcuno - che non si ferma mai, che rotola via senza attaccarsi a nulla, come la pietra del celebre proverbio. Il titolo richiama il moto perpetuo, la difficoltà di trattenere ciò che amiamo, il desiderio di leggerezza che spesso si scontra con il peso dei sentimenti. I temi affrontati sono quelli universali dell'identità, del desiderio di cambiare aria e della ricerca di pace, raccontati senza cadere nei soliti stereotipi e puntando su immagini forti che arrivano dritte all'ascoltatore. La veste reggae non è casuale: il groove tropicale alleggerisce il tutto, trasformando una riflessione sulla perdita e sul cambiamento in qualcosa di ballabile e immediato, tipico dello stile dei The Kolors.