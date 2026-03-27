Il brano segna una svolta sonora per la band, che fonde il suo caratteristico funk-pop con ritmi tropicali e groove caraibici. Al centro del pezzo temi universali come il cambiamento, la leggerezza e la ricerca di sé
I The Kolors tornano con Rolling Stones, pubblicato il 27 marzo per Atlantic Records/Warner Music Italy, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip con protagonisti Eva Henger e Gianni Celeste.
Il testo
Scendi su Milano come un aereoplano
che precipita a un passo dalla mia finestra
ti prego fammi entrare nella tua festa
rompi la barriera di corallo
milioni di collane
per gli amanti clandestini
ti aspetto sei tu il mio semaforo giallo
quando ti guardo ti giuro sei bellissima
persino meglio di un occhio nero
per te darei la vita ma è domenica
scusa non dormo da un giorno è vero
Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio
sopra il collo
ma a me piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
mi hai rigato la moto
scusa amore, ma non lo sapevo
che non ti piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Rolling Stones
Prima di parlare trenta gocce di limone
ti giuro che ogni cosa la si può spiegare
basta solo un po’ di immaginazione
pelle di Sicilia con l’accento milanese
te la ricordi la mia amica di famiglia
le ho detto chiamo solo che stai tranquilla
quando ti guardo giuro sei bellissima
persino meglio di un occhio neroper te darei la vita ma è domenica
scusa non dormo da un giorno è vero
Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio
sopra il collo
ma a me piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
mi hai rigato la moto
scusa amore, ma non lo sapevo
che non ti piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Rolling Stones
Tu mi chiedi
Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll
(Rolling Stones)
piove sotto il tetto e piango un altro po’
Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll
(Rolling Stones)
piove sotto il tetto e piango un altro po’
Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio
sopra il collo
ma a me piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
mi hai rigato la moto
scusa amore, ma non lo sapevo
che non ti piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Rolling Stones
Il brano, sound e collaborazioni
Rolling Stones regala un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. I The Kolors hanno unito la loro attitudine funk-pop al groove tropicale, definendo così un'evoluzione del loro sound. A lavorare al nuovo singolo, insieme a Stash, sono stati Calcutta e Davide Petrella: l'immaginario ricercato della scena indie si è così unito a una struttura pop studiata per la massima diffusione radiofonica.
Il significato
Al centro di Rolling Stones c'è un'immagine potente e universale: quella di qualcosa - o qualcuno - che non si ferma mai, che rotola via senza attaccarsi a nulla, come la pietra del celebre proverbio. Il titolo richiama il moto perpetuo, la difficoltà di trattenere ciò che amiamo, il desiderio di leggerezza che spesso si scontra con il peso dei sentimenti. I temi affrontati sono quelli universali dell'identità, del desiderio di cambiare aria e della ricerca di pace, raccontati senza cadere nei soliti stereotipi e puntando su immagini forti che arrivano dritte all'ascoltatore. La veste reggae non è casuale: il groove tropicale alleggerisce il tutto, trasformando una riflessione sulla perdita e sul cambiamento in qualcosa di ballabile e immediato, tipico dello stile dei The Kolors.
La carriera
Nati a Milano nel 2009, i The Kolors - alias Antonio "Stash" Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli - hanno raggiunto la popolarità nel 2015 grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Dalla vittoria del programma con l'album Out, rimasto primo in classifica per 12 settimane consecutive, la band ha saputo reinventarsi continuamente. Da allora il gruppo ha collezionato numerosi successi, tra cui Everytime, Pensare male, Italodisco e Karma. Con Italodisco e Karma hanno conquistato il titolo di brani più trasmessi dalle radio italiane rispettivamente nel 2023 e nel 2024, mentre Italodisco ha totalizzato oltre 305 milioni di streaming raccogliendo 6 dischi di platino. Le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2018, 2024 e 2025 e le collaborazioni con artisti come J-Ax, Elodie e Guè Pequeno hanno consolidato la loro autorevolezza tanto che, nel 2024, sono partiti per un tour europeo tra Germania, Polonia e Paesi Baltici. Ad oggi la band conta 17 dischi di platino e 3 dischi d'oro, con oltre 657 milioni di stream totali in Italia.