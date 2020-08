La decisione, già anticipata nei giorni scorsi dal segretario regionale del partito Lorenzo Fontana, è stata ufficializzata dal governatore Luca Zaia. Gianluca Forcolin, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli non prenderanno parte alla prossima tornata elettorale. Salvini: "Noi coerenti, ma Tridico si dimetta". Il presidente dell'Inps domani riferirà in Parlamento sulla vicenda

La Lega non ricandiderà alle elezioni in Veneto i tre esponenti del partito che hanno chiesto il bonus per le partite Iva relativo all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Si tratta dei due consiglieri regionali Riccardo Barbisan, Alessandro Montagnoli e del vicepresidente della giunta Gianluca Forcolin. La decisione, già anticipata dal segretario del Carroccio in Veneto Lorenzo Fontana, è stata ufficializzata dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri il partito aveva invece sospeso Elena Murelli e Andrea Dara (CHI SONO), i due deputati coinvolti nella stessa vicenda relativa al beneficio da 600 euro concesso dal governo. Sul caso riferirà in parlamento, giovedì 14 agosto, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico.

Zaia: "Consiglieri affranti, Forcolin mi ha annunciato dimissioni"

leggi anche Furbetti del bonus, Lega sospende Andrea Dara e Elena Murelli "I due consiglieri regionali e il vicepresidente della Giunta non si ricandidano", ha annunciato Zaia, sottolineando che i tre esponenti della Lega "sono persone affrante". "Per me la vicenda è chiusa. Rispondo per la mia amministrazione ai cittadini ho dato una risposta", ha poi aggiunto il governatore. "I cittadini - ha proseguito - hanno seguito con attenzione la vicenda per la quale c'è molta sensibilità. Hanno guardato principalmente al fatto che c'è stata una presentazione della richiesta del bonus, anche se è pur vero che il vicepresidente non l'ha percepito e non ha presentato ulteriore documentazione per ottenerlo".

Salvini: "Non li ricandidiamo, noi coerenti"

vedi anche Bonus 600 euro, i parlamentari potrebbero riceverlo ancora Anche Salvini conferma la decisione: "Zaia l'ho sentito, non saranno ricandidati. Manteniamo la nostra coerenza, fossero anche 6 centesimi, chi sbaglia paga. Spero che anche gli altri partiti siano egualmente rigorosi. Noi i nostri li sospendiamo", ha detto il segretario della Lega in una conferenza stampa a Forte dei Marmi (Lucca). "In Veneto vinceremo con almeno il 70% dei consensi", ha aggiunto.

Salvini: "Presidente Inps non in grado, si dimetta" leggi anche Bonus Inps Partita Iva, Fico: "I furbetti chiedano scusa" Salvini ha anche attaccato Tridico: "Mi domando cosa aspetti a dimettersi un signore come il presidente dell'Inps, che ha pagato i bonus ai parlamentari e non le cig. Se c'è uno che non è in grado di fare il suo mestiere è il presidente dell’Inps".