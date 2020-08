7/15 ©Ansa

Il 13 agosto ad Ancona sono sbarcati circa 500 passeggeri dal traghetto in arrivo alle 12 da Igoumenitsa e una trentina di passeggeri dal catamarano in arrivo da Zara. Circa 1.000 i passeggeri in partenza per la Grecia. Pesaro ha accolto 400 persone in transito, 200 in arrivo, altrettanti in partenza verso la Croazia