25 aprile, Festa della Liberazione: Mattarella all'Altare della Patria

Oggi, 25 aprile, in tutta Italia si celebra la Festa della Liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Sono previsti cortei in diverse città. Ma si temono tensioni durante le manifestazioni e l’allerta del Viminale è alta per eventuali proteste violente. Partigiani, sindacati e leader delle opposizioni sono a Milano con Antonio Scurati e a Roma con Roberto Salis. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Altare della Patria con la premier Giorgia Meloni e i presidenti delle Camere, poi in Val di Chiana per commemorare la strage nazista. Tensione tra i manifestanti della Brigata ebraica e Pro Palestina a Roma, a Porta San Paolo.