Venezia, primo giorno ticket ingresso: 80mila prenotati, paga 1 su 10

Sono oltre 80mila le persone che hanno registrato la loro presenza in città oggi. Solo 7mila, secondo i dati aggiornati a mercoledì pomeriggio, hanno pagato il voucher di 5 euro per accedere al centro storico. Tutti gli altri accessi sono di persone esenti dalla tassa, tenute a registrarsi sulla piattaforma online ma non a pagare. Preso d’assalto il gazebo all'esterno della stazione ferroviaria. Oggi si celebra anche il patrono San Marco

È il primo giorno di sperimentazione del ticket d'ingresso a Venezia: sono oltre 80mila le persone che hanno registrato la loro presenza in città oggi, 25 aprile. Solo 7mila (cioè uno su dieci), secondo i dati aggiornati a ieri pomeriggio, hanno pagato il voucher di 5 euro per accedere al centro storico. Tutti gli altri accessi sono di persone esenti dalla tassa - come cittadini veneti, lavoratori, studenti e altre categorie - tenute a registrarsi sulla piattaforma online ma non a pagare. Tra queste, 30.300 sono gli ospiti delle strutture ricettive, 9.450 sono i veneti potenziali vacanzieri di giornata.

Intanto, il gazebo per il pagamento o l’esenzione dal contributo di accesso all'esterno della stazione ferroviaria di Venezia è stato preso d’assalto. Ai tanti turisti e pendolari della vacanza si aggiunge la schiera dei giornalisti giunti da gran parte del mondo per studiare il primo “biglietto” pensato per visitare una città. Serrati i controlli che portano ai corridoi per accedere al vicino ponte degli Scalzi o alla Lista di Spagna, passaggi obbligati per San Marco. C'è un po' di stupore, pochi quelli che erano preparati a una macchina così imponente a uno dei principali terminal della città, ma nessuno si lamenta.

La festa

Oggi a Venezia non si celebra solo la Festa della Liberazione ma è anche il giorno dedicato a San Marco, patrono della città. I veneziani hanno rinnovato l'antica tradizione del “bocolo”, ovvero il bocciolo di rosa rossa che viene offerto a tutte le donne, madri, mogli o fidanzate da chi vuole loro bene. Nel centro storico, ma anche in terraferma, le fiorerie e i chioschi all'aperto hanno lavorato a gran ritmo per tutta la mattinata per accontentare mariti e fidanzati che si “dovevano” presentare dalla propria amata con in mano il tradizionale bocciolo. La leggenda del bocolo fa rivivere una triste storia che vede protagonista un giovane non nobile, Tancredi, e una nobile giovanetta Vulcania, innamorati l'uno dell'altra ma impossibilitati a sposarsi per il veto della famiglia di lei. Al giovane, secondo la tradizione, non resta che cercare fortuna con la flotta veneziana nel tentativo di acquisire ricchezza e fama. Un destino avverso però lo porta alla morte in battaglia, nei pressi di un cespuglio di rose. Un fiore macchiato del suo sangue verrà portata in dono, a testimonianza dell'estremo sacrificio per amore, alla giovane veneziana che vinta dal dolore morirà a sua volta con il bocciolo tra le braccia.