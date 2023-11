Ticket d'accesso a Venezia al via in primavera: costo e come funziona

Il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che saranno in totale 29 le giornate del 2024 in cui sarà richiesto il contributo. "La città è complessa e fragile ma è viva e abbiamo l'obbligo di prendere dei provvedimenti perché nel centro storico, in certi momenti dell'anno, c'è un affollamento che dobbiamo alleggerire", ha detto il primo cittadino