Guide turistiche, arrivano esame ed Elenco nazionale. Ecco cosa cambia

Il Senato ha approvato il ddl collegato al Pnrr con la riforma della professione. La novità più grande è quella della nuova prova di abilitazione - in tre parti - che permetterà di essere iscritti a un unico elenco di rilevanza nazionale e di ricevere un tesserino per lavorare in tutta Italia. Come tutte le professioni regolamentate, sbuca poi l'obbligo di aggiornamento professionale. Il testo del ddl passa ora alla Camera