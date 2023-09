Solo un italiano su due è orgoglioso del proprio lavoro

Scopo aziendale e soddisfazione

Alle aziende italiane manca sopratutto lo scopo. Gli intervistati di Svezia, Regno Unito e Germania hanno dichiarato di essere d'accordo per oltre il 70% sul fatto che la loro azienda abbia uno 'purpose' chiaramente definito. L'Italia si posizione in fondo alla classifica: a pensarelo è solo il 45%. L'aspetto più interessante, come ha sottolineato lo studio, è che a questo dato è correlato il senso di orgoglio che i dipendenti provano per il loro lavoro. Non stupisce dunque che Svezia e Regno Unito siano in testa con i tassi di soddisfazione più alti, mentre in Italia solo il 51% degli intervistati ha riferito un senso di orgoglio.