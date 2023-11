Lavoro, crescono le assunzioni ma molti profili sono introvabili

Secondo il nuovo bollettino Excelsior, basato su dati di Unioncamere e Anpal, a novembre le assunzioni programmate dalle aziende sono 430mila - in crescita del 12,6% rispetto allo scorso anno - ma in quasi un caso su due sarà difficile portarle a termine per la mancanza di profili adeguati. Fra le figure più richieste gli operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento e quelli addetti alle rifiniture delle costruzioni