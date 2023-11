Dipendenza da lavoro, ecco come prevenire i pericoli

16/16 ©Getty

COME INTERVENIRE



"Le organizzazioni devono mandare segnali chiari ai lavoratori su questo tema, evitando di incoraggiare un clima in cui lavorare anche fuori dall'orario lavorativo e nei fine settimana sia considerato la norma", dice in conclusione Balducci. "Al contrario, è necessario promuovere un ambiente che disincentivi un investimento eccessivo e disfunzionale nel lavoro, promuovendo politiche di disconnessione, specifiche attività di formazione e interventi di counseling"