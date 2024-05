Donna precipita da un'aerofune e muore in Valtellina, tragedia a Bema

Incidente in volo nell’impianto di aerofune da Albaredo per San Marco a Bema (Sondrio). L’imbrago è rimasto appeso alla fune, la vittima si è schiantata a 120 chilometri orari

Precipitata nell'area dell'impianto sportivo dell'aerofune della Fly Emotion di Albaredo San Marco in provincia di Sondrio una donna di 41 anni, proprio mentre stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle del Bitto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto è avvenuto all'impianto sportivo che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato, attraverso un impianto a fune in sicurezza, dall'abitato di Bema all'altro versante della montagna, sospesi nel vuoto. I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, allertati dopo mezzogiorno, sono ancora all'opera. Sul luogo dell'incidente l'elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Uno schianto a 120 chilometri orari

A quanto si è potuto apprendere, la donna, raggiunta la massima velocità - circa 120 chilometri orari - e ormai quasi alla fine del percorso, si è sfilata dall’imbrago ed è andata a schiantarsi a un’altezza di venti metri. Pare infatti che l'imbrago sia rimasto appeso alla zip line, ma non è ancora chiaro come la donna sia uscita dal sistema di sicurezza che la teneva appesa alla fune. Secondo una delle ipotesi ora all'esame, la donna a pochi metri dalla stazione di arrivo si sarebbe sentita male, forse per un infarto. E per questo avrebbe compiuto dei movimenti, che ne hanno determinato la caduta.