Rigopiano, 5 anni fa la tragedia che provocò 29 vittime

3/13 ©Ansa

In quei giorni l’Abruzzo è nella morsa del maltempo, con nevicate senza precedenti che hanno causato disagi e blackout in diverse zone. Alle 17.08 del 18 gennaio, Giampiero Parete, un cuoco in vacanza che si è salvato perché si trova nel parcheggio, lancia l'allarme al 118: dice che l'albergo è crollato a causa di una valanga

All'asta vini e oggetti scampati a tragedia dell’Hotel Rigopiano, choc dei parenti vittime