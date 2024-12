Processo Hotel Rigopiano, oggi la sentenza della Cassazione

Le richieste del pg

I giudici devono decidere in merito alle richieste avanzate dal sostituto procuratore generale. Il rappresentante dell'accusa ha chiesto un appello bis per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, condannato a 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d'ufficio e falso, per valutare anche le accuse - per le quali è stato assolto in Appello - di concorso in omicidio colposo, in lesioni colpose e in depistaggio. Il pg, inoltre, ha sollecitato l'annullamento delle assoluzioni nei confronti di sei persone, rappresentanti dell'autorità regionale di protezione civile dell'Abruzzo, e la conferma delle condanne dei dirigenti della Provincia Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio (entrambi 3 anni e quattro mesi), dell'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso (6 mesi) e del tecnico del comune Enrico Colangeli (2 anni e otto mesi per entrambi). Chiesto un nuovo processo di secondo grado, per valutare il reato di disastro colposo, anche per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta.