Rigopiano, attesa per la sentenza del processo d'appello a L’Aquila

I ricorsi e le assoluzioni

Il collegio dei giudici presieduto da Aldo Manfredi dovrà decidere sui numerosi ricorsi presentati: primo fra tutti quello della procura di Pescara contro l'assoluzione per 25 dei 30 imputati. In primo grado furono condannati il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta (due anni e otto mesi), i dirigenti della Provincia di Pescara Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio (tre anni e quattro mesi ciascuno), oltre a sei mesi ciascuno per l'ex gestore Bruno Di Tommaso e il geometra Giuseppe Gatto. In quella occasione l'accusa di disastro colposo cadde per molti dei principali imputati, tra i quali l'ex Prefetto Francesco Provolo - per il quale il pool della procura, coordinato dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e composto dai sostituti procuratori Anna Benigni e Andrea Papalia, aveva chiesto 12 anni - e l'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, per il quale erano stati chiesti sei anni. Assolti anche tecnici e dirigenti regionali in uno scenario, secondo l'articolato impianto accusatorio, di diffuse responsabilità su vari fronti, dai permessi di costruzione dell'albergo alla gestione dell'emergenza di quei giorni drammatici sul fronte delle condizioni atmosferiche, dai soccorsi fino a una presunta vicenda di depistaggio in merito alla telefonata di Gabriele D'Angelo, dipendente dell'albergo e una delle vittime che aveva allertato la Prefettura sulla situazione di pericolo, fatta sparire.