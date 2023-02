3/12 ©Ansa

"Non me lo aspettavo. Oggi è morto lo Stato italiano. Questa tragedia ha colpito noi in primis, ma poi tutta l'Italia. Ho messaggi di vicinanza da parte di tutti. È andata come non speravamo”, ha detto all’ANSA Matrone

Tragedia di Rigopiano, 6 anni fa la valanga che travolse l'hotel provocando 29 vittime