Delitto Garlasco, incidente probatorio il 9 aprile, cos'è

La gip di Pavia ha accolto la richiesta dei pm di un maxi incidente probatorio nelle nuove indagini su Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007. L'accertamento comprende analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti ascolta articolo

Via libera al maxi incidente probatorio nelle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco di quasi 18 anni fa, per il quale è già in carcere dal 2015, come condannato definitivo, Alberto Stasi. Un accertamento che comprenderà, oltre alla comparazione tra il Dna del 37enne e i risultati del materiale trovato su unghie e dita della 26enne, anche analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi ed oggetti, come confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti, sacchetti e pure i "para-adesivi" di tutte le impronte.

Gip di Pavia Lo ha stabilito la gip di Pavia Daniela Garlaschelli, che ha accolto la richiesta della Procura guidata da Fabio Napoleone, dell'aggiunto Stefano Civardi e della pm Valentina De Stefano, nelle indagini riaperte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e che per l'amico del fratello di Chiara furono archiviate nel 2017 e poi di fatto anche nel 2020.La comparazione dei profili genetici che saranno trovati, come stabilito dalla giudice anche su richiesta della difesa di Sempio, coi legali Massimo Lovati e Angela Taccia, sarà estesa, però, pure ad altre persone che frequentavano la villetta di Garlasco, che potranno essere mano a mano individuate. Una sorta di caccia ai vari Dna maschili, in relazione alle diverse parti della scena del crimine.