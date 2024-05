Manifestazione per la pace a Verona, iniziata la visita del Papa

Il Pontefice è arrivato intorno alle 8 in elicottero al Bentegodi e ha iniziato la sua visita pastorale nel nome della giustizia e della pace. Prima tappa la basilica di San Zeno per l’incontro con i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Poi, in piazza San Zeno, Bergoglio incontra cinquemila bambini e i ragazzi. Più tardi il trasferimento all'Arena di Verona, il pranzo al carcere di Montorio e infine la messa alle 15 allo stadio ascolta articolo

Papa Francesco è arrivato a Verona per una visita pastorale nel nome della giustizia e della pace. L’elicottero con a bordo il Pontefice è partito alle 6.30 dall'eliporto del Vaticano ed è atterrato intorno alle 8 nel piazzale antistante lo Stadio Bentegodi della città veneta. Ad accogliere Bergoglio il vescovo Domenico Pompili, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Francesco è poi salito in auto per iniziare la sua visita nella città scaligera.

Prima tappa, la basilica di San Zeno La prima tappa del Papa a Verona è la basilica di San Zeno. Qui c'è l'incontro con i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Il Pontefice si soffermerà davanti alle spoglie del patrono della Chiesa di Verona, che per l'occasione saranno traslate al piano superiore. Poi, in piazza San Zeno, il Pontefice incontra cinquemila bambini e i ragazzi radunati per la festa con i loro genitori e catechisti. Subito dopo, ci sarà il trasferimento all'Arena di Verona per l'incontro "Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno": è un tema, che fa riferimento al Salmo 85, che farà da cornice all'interna visita papale, ma che avrà nell'incontro con i movimenti popolari all'interno dell'anfiteatro scaligero un momento di riflessione e approfondimento. Francesco risponderà a domande emerse dai confronti effettuati in questi mesi nei cinque ambiti di lavoro: migrazioni, ecologia integrale e stili di vita, lavoro economia e finanza, diritti e democrazia, disarmo.

Il programma del Papa a Verona Alle 8.30, quindi, il primo incontro del Papa con i sacerdoti e i consacrati, nella Basilica di San Zeno. Alle 9.15, sul piazzale esterno alla chiesa, quello con i bambini e i ragazzi. Alle 10.15 il Pontefice presiede l'incontro "Arena di Pace-Giustizia e Pace si baceranno" nell'anfiteatro romano e risponde ad alcune domande dei partecipanti. Oltre diecimila persone saranno accolte all'Arena di Pace. Al termine, alle 11.45, Francesco parte alla volta del carcere di Montorio: qui saluterà gli agenti di Polizia Penitenziaria, i detenuti, e i volontari e mangerà con loro. L'ultima tappa sarà allo stadio Bentegodi alle 15.00, dove papa Francesco celebrerà la Messa per la festa di Pentecoste, dedicata soprattutto ai giovani, preceduta da un tempo di animazione e riflessione coordinato dal Centro di pastorale adolescenti e giovani dal titolo "Per fare la pace ci vuole coraggio". Il Papa lascerà Verona alle 16.45, per ripartire in elicottero alla volta del Vaticano, con arrivo alle 18.15.