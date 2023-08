Carceri, lo stato dei detenuti italiani tra suicidi e sovraffollamento

1/12 Sky TG24

La situazione nelle carceri in Italia è sempre più difficile. I suicidi sono in aumento, come dimostrano gli ultimi casi avvenuti a Torino. Come rileva l’associazione Antigone, dal 2000 a oggi i suicidi nelle carceri sono stati 1.352

GUARDA IL VIDEO: Carceri italiane, 43 suicidi dall'inizio dell'anno