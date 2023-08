Detenute morte a Torino, oggi Nordio visita il carcere Vallette

Cronaca

Carceri, Antigone: 23 suicidi in cella nel 2023. Sale sovraffollamento

Il XIX rapporto dell’associazione sulle condizioni di detenzione ricorda che il 2022 è stato l'anno con più suicidi in carcere di sempre, con 85 persone che si sono tolte la vita all'interno di un penitenziario. Sale il sovraffollamento, Lombardia la regione con la percentuale peggiore. In tutta Italia ci sono 9mila detenuti in più rispetto alla capienza

L’associazione Antigone ha presentato il suo XIX rapporto sulle condizioni di detenzione, titolato “È vietata la tortura”. Un report in cui si ricorda che sono 23 i suicidi in carcere avvenuti in questi primi mesi del 2023. E il 2022 è "passato alla storia come l'anno con più suicidi in carcere di sempre”, con 85 persone che si sono tolte la vita all'interno di un penitenziario. Cinque sono stati i suicidi avvenuti nel solo carcere di Foggia

La maggior parte di queste persone (50, ossia quasi il 60%) si sono tolte la vita nei primi sei mesi di detenzione, osserva Antigone, sottolineando in particolare che 21 casi sono avvenuti nei primi tre mesi di detenzione, 16 nei primi dieci giorni e 10 entro le prime 24 ore dall'arrivo in carcere