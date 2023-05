4/12 ©IPA/Fotogramma

Sono oltre 9 mila i detenuti in più rispetto alla capienza effettiva delle carceri. Il sovraffollamento "crescente" dei penitenziari ha un tasso medio effettivo è del 119%, per circa il 20% dei detenuti vi è una sistemazione precaria. Un dato corretto al rialzo rispetto al tasso ufficiale (110,6%), che non tiene conto dei posti non effettivamente disponibili In cifre, a fronte di una capienza ufficiale di 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri al 30 aprile erano 56.674, il che equivale a 5.425 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare

Report Oms, nelle carceri europee un detenuto su tre ha disturbi mentali