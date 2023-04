Carcere duro 41 bis, rapporto Garante: "Troppi 740 detenuti in Italia"

La richiesta è di prendere in considerazione l'ipotesi di una riduzione, destinando parte dei detenuti all'Alta sicurezza. Le visite effettuate hanno, infatti, fatto emergere "criticità" sul piano del diritto alla finalità rieducativa della pena. Per quanto riguarda il caso Cospito, l'invito è quello di trovare una soluzione quanto prima al problema

Sono più di 700 i detenuti al 41 bis. Troppi, secondo il Garante delle persone private della libertà, che nel suo Rapporto su questo regime detentivo speciale, stilato all'esito di visite compiute nelle carceri, chiede se non sia possibile una loro riduzione, destinandoli all'Alta sicurezza. Le visite hanno fatto emergere "criticità" sul piano del diritto alla finalità rieducativa della pena e, per questo, il Garante chiede un complesso di interventi: via le "misure restrittive non strettamente funzionali" agli scopi del 41 bis, abolizione delle Aree riservate, riconfigurazione degli ambienti, alfabetizzazione e libri elettronici per i detenuti.

La maggior parte ha una condanna definitiva

Nello specifico, sono 740, tra cui 12 donne, le persone sottoposte al regime detentivo speciale del carcere duro. Una cifra rimasta più o mena invariata nel corso dell'ultimo decennio. La maggior parte di loro (613) ha una condanna definitiva, ma 121 sono esclusivamente in misura cautelare e sei sono internati in misura di sicurezza in una struttura definita come "Casa di lavoro". La gran parte di loro ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni (234) e tra i 50 e i 59 anni (158), ma 87 hanno superato i 70 anni. Ed è il carcere dell'Aquila quello con la maggiore concentrazione di detenuti al 41 bis: sono 150. Seguono Milano Opera con 96 detenuti, Sassari-Bancali con 88, Spoleto con 81. Quanto alle pene definitive, 204 sono condannati all'ergastolo e 250 sono condannati a pena temporanea.