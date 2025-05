Pompei, accoltella la moglie e si chiude in casa con i figli: fermato

I bambini erano nella loro cameretta, dormivano e, pare, non si sarebbero accorti di nulla. Il 40enne è stato bloccato e trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Torre del Greco, poi arrestato per tentato omicidio. I figli, illesi, sono stati affidati a dei parenti

È riuscita a fuggire da casa per chiedere aiuto dopo essere stata accoltellata più volte dal marito. È accaduto la scorsa notte a Pompei dove una donna, poco prima delle 2, si è presentata insanguinata negli uffici della locale Stazione dei carabinieri. Trasferita d’urgenza all’ospedale Castellammare di Stabia, non sarebbe in pericolo di vita ma, oltre a tagli su tutto il corpo, avrebbe una grave ferita alla nuca verosimilmente causata da un oggetto di legno identificato successivamente in uno spargisale rinvenuto in casa e sequestrato durante il sopralluogo.