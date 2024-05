Vaticano, stretta apparizioni: solo il Papa può dire "soprannaturale"

In particolare il Dicastero per la Dottrina della fede ha varato le nuove norme "per discernere su apparizioni e altri fenomeni soprannaturali". Le nuove regole per valutare la veridicità ed effettiva soprannaturalità sono state diffuse venerdì 17 maggio

Le nuove norme

Il Vaticano, e in particolare il Dicastero per la Dottrina della fede, ha infatti varato le nuove norme "per discernere su apparizioni e altri fenomeni soprannaturali". Le nuove regole per valutare la veridicità ed effettiva soprannaturalità dei fenomeni sono state diffuse venerdì 17 maggio. Le modifiche sono nel senso di una stretta. Un inasprimento nei criteri di vaglio, analisi ed eventuale accettazione o respingimento dei casi, nei quali non può non aver avuto una certa influenza il clamore mediatico sulle, a dir poco controverse, visioni mariane di Trevignano. Ma, come si sa, non mancano certo, sia nel nostro Paese che altrove, i casi di asserite veggenti, di Madonnine che piangono, per lo più sangue, di apparizioni di vario tipo, spesso capaci di fare breccia sulla credulità di tanti fedeli. E la Santa Sede ritiene di dover correre ai ripari, fissando dei punti ben precisi per "discernere" sui fenomeni, mettendo in guardia sia la base dei devoti sia i pastori eventualmente coinvolti nel contorno di casi più o meno misteriosi e che si vorrebbero soprannaturali.