Chico Forti rientra oggi in Italia

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. È quanto si apprende da fonti informate. Secondo quanto appreso il Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica italiana è già partito da Miami per riportare in Patria l'imprenditore condannato all'ergastolo per omicidio. L'aereo con a bordo Forti atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

L'auspicio dei familiari

Rigoroso no comment da parte dei familiari e amici di Forti in merito al rientro in Italia. L'auspicio comunque è che "questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere". E' stato anche fatto presente che "l'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un'accelerata all'iter".

Il legale di Forti: "Soddisfatti per il suo rientro in Italia"

"Apprendiamo con soddisfazione del rientro in Italia di Chico Forti, è una buona notizia". Lo ha detto l'avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l'iter per il ritorno dagli Usa del 65enne trentino, parlando con l'agenzia Ansa. "Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa", ha aggiunto. "Con Forti ci siamo sentiti l'ultima volta lunedì, era un po' ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso", ha concluso Delle Vedove.