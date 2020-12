L'annuncio di Di Maio: "Chico Forti torna in Italia"

Detenuto da oltre 20 anni in Usa

approfondimento

Caso Chico Forti, detenuto in Florida da oltre 20 anni

"Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico", ha sottolineato il titolare della Farnesina nel suo post. "Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari. Sono personalmente grato al governatore DeSantis e all'Amministrazione Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike Pompeo, con il quale ho seguito personalmente la vicenda e con il quale ho parlato ancora nel fine settimana, per l'amicizia e la collaborazione che ha offerto per giungere a questo esito così importante". "Il governo seguirà ora i prossimi passi per accelerare il più possibile l'arrivo di Chico. Erano vent'anni che aspettava questo momento e siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la città di Trento. È un momento commovente anche per noi", ha concluso Di Maio.