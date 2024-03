Meloni atterrata negli Usa, oggi vertice con Biden: il programma

Fine settimana oltreoceano per Giorgia Meloni, che in veste di presidente di turno del G7 prosegue la visita nelle capitali del gruppo in vista del summit di giugno in Puglia. Oggi, venerdì 1° marzo, la presidente del Consiglio vedrà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: l'incontro tra i due - il secondo in sette mesi - è previsto alle 13 ora locale, le 19 in Italia. La premier è già atterrata in Maryland, dove è stata accolta da Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti. Domani, Meloni vedrà il canadese Justin Trudeau.