Medioriente, strage di civili a Gaza. Onu, non c'è accordo su condanna

Di fronte a un nuovo massacro di palestinesi, il presidente colombiano Gustavo Petro non ha esitato a tracciare un parallelo fra quanto realizzato ieri nella città di Gaza dall'esercito di Israele e le sofferenze subite dagli ebrei per l'Olocausto. Attraverso il suo account X, Petro ha sostenuto che "mentre chiedevano cibo, oltre 100 palestinesi sono stati assassinati da Netanyahu". Questo, ha proseguito, "si chiama genocidio e ricorda in questo modo l'Olocausto anche se alle potenze mondiali non piaccia riconoscerlo". Il mondo, ha concluso il capo dello Stato colombiano, "deve bloccare Netanyahu. La Colombia sospende qualsiasi acquisto di armi da Israele". Successivamente, il ministero degli Esteri di Bogotà ha pubblicato un comunicato in cui sostiene fra l'altro che "lo Stato di Israele deve rispettare senza indugio i suoi impegni internazionali per quanto riguarda il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale, nonché le misure provvisorie richieste dalla Corte internazionale di giustizia".