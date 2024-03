Israele-Hamas, a Gaza 17 morti in raid su Deir Balah e Jabalia

L'Ente dell'Onu per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (Un Women) definisce il conflitto nella Striscia di Gaza "anche una guerra contro le donne", stimando che circa 9.000 siano state uccise nell'enclave palestinese dal 7 ottobre. Con la guerra nella Striscia "che si avvicina ai suoi cinque mesi, le donne di Gaza continuano a subirne un impatto devastante: anche se questo conflitto non risparmia nessuno - si legge in un comunicato dell'ente Onu -, i dati di Un Women mostrano che uccide e ferisce le donne in modi senza precedenti. L'ente Onu elenca quindi "sette fatti che spiegano perché" questa "è anche una guerra contro le donne. Si stima che fino ad oggi siano state uccise dalle forze israeliane a Gaza circa 9.000 donne: questa cifra è probabilmente sottostimata, poiché si pensa che molte più siano morte sotto le macerie. Ogni giorno che la guerra continua, al ritmo attuale una media di 63 donne continueranno a essere uccise. Si stima che ogni giorno vengano uccise 37 madri, lasciando le loro famiglie devastate e i loro figli con una protezione ridotta.