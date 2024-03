Israele–Hamas, primi aiuti americani lanciati su Gaza. LIVE

"La decisione degli Stati Uniti di fornire aiuti umanitari" nella Striscia di Gaza "tramite lanci aerei è assolutamente incomprensibile: non ha alcun senso e non è abbastanza": lo ha detto a Nbc News la consulente senior per la risposta alle crisi di Amnesty International, l'italiana Donatella Rovera. "I lanci aerei sono solo l'ultima risorsa in situazioni in cui è impossibile fornire aiuti via strada, via mare o con qualsiasi altro mezzo concordato", sottolinea la Rovera affermando che il problema risiede nel fatto che gli Usa "non sono in grado di raccogliere la volontà politica" per fornire aiuti nell'enclave palestinese in modo più efficiente. "Il fatto è che l'amministrazione statunitense ha un'enorme influenza su Israele: l'unica ragione per cui gli aiuti umanitari non arrivano con i mezzi normali è perché le autorità israeliane dicono di no", secondo la consulente di Amnesty. Precedentemente le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano affermato tramite il loro portavoce Daniel Hagari che il lancio di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza allevia la carenza di cibo continuando a "rendere possibile il combattimento" per l'esercito di Israele. Donatella Rovera lavora da oltre vent'anni con Amnesty International - si legge sul sito della ong impegnata nella difesa dei diritti umani - ed è specializzata in rapporti sulle zone di conflitto in Medio Oriente.