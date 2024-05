Oggi si disputano altre 5 partite della 35esima giornata del campionato. Nel lunch match è pari tra sardi e salentini. Adesso in corso lo scontro salvezza al Castellani e la sfida al Bentegodi. Poi alle 18 il Milan ospita a San Siro il Genoa. In serata, alle 20.45, c’è Roma-Juventus

La 35esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre cinque partite. Il lunch match Cagliari-Lecce è terminato sul punteggio di 1-1. Nel pomeriggio si stanno disputando lo scontro salvezza Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina, entrambe ora in corso. Poi alle 18 il Milan ospita a San Siro il Genoa. E in serata, alle 20.45, si gioca il big match Roma-Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno era iniziato con l’anticipo di venerdì tra Torino e Bologna, terminato 0-0 . Ieri invece Monza-Lazio è finita 2-2 mentre il Sassuolo ha battuto 1-0 i neo campioni d’Italia dell’Inter ( LE PARTITE DI SABATO ). Il programma si concluderà solo domani con le ultime due partite: alle 18 Salernitana-Atalanta e alle 20.45 Udinese-Napoli.

La cronaca di Cagliari-Lecce

Il Cagliari parte forte e si vede annullare un gol per un tocco di mano di Deiola a inizio azione. Al 26esimo però i sardi vanno in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Gaetano conclude da fuori e Yerry Mina corregge in porta da pochi passi. Poco prima della fine della prima frazione episodio chiave: Gaetano viene espulso dopo un check al Var per un fallo con la gamba alta su Ramadani. Il Lecce con l’uomo in più inizia a spingere nella ripresa. Il muro dei rossoblù regge fino al minuto 84 quando Almqvist con un guizzo serve Krstovic che sul secondo palo segna da pochi passi. I salentini provano a ribaltarla e colpiscono due pali in due minuti con Baschirotto e Sansone. Alla fine sardi e salentini prendono un punto a testa e dovranno ancora lottare per conquistare la salvezza.

Il tabellino di Cagliari-Lecce 1-1

Gol: 25' pt Mina, 39' st Krstovic

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet, Zappa (1' st Wieteska) Mina, Dossena, Augello (32' st Azzi), Deiola, Makoumbou; Nandez (45' st Obert), Gaetano, Luvumbo (22' st Shomurodov), Lapadula (1' st Sulemana). All.: Ranieri

LECCE (3-5-2): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin (27' st Rafia) Blin, Ramadani (27' st Almqvist), Dorgu (14' st Pierotti), Krstovic, Piccoli (1' st Sansone). All.: Gotti

Espulsi: Gaetano al 44' pt. Ammoniti: Piccoli, Sansone, Ramadani, Deiola per scorrettezze, Scuffet, Nandez, Baschirotto, Augello per comportamento non regolamentare.