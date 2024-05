Sport, NFT e Moda: il progetto di Juventus, InBetweeners e adidas

The Future is Now cantavano The Offspring nel 2012. E mai, come oggi, è la frase perfetta per descrivere il nuovo progetto che unisce Juventus e adidas a InBetweeners, fashion house del web 3.0 nata da un’idea dell’artista Gianpiero D’Alessandro e dall’imprenditore Pasquale D’Avino. Una realtà creata nel dicembre 2021 che, nel tempo, ha solidificato principi, obiettivi e stabilità, rendendosi una delle società leader nel mondo degli NFT. Caratterizzata dal simbolo che da sempre distingue l’arte di D’Alessandro: l’orsetto Blue, nato da un’idea fantastica, e che ora è realtà.

Il progetto

Il futuro è adesso, quindi, ed è in questa collaborazione: una collezione di 1897 items digitali, un numero che è un omaggio all’anno della fondazione del club bianconero. Chi sceglierà di acquistare parte della collezione potrà vincere esperienze e premi esclusivi, tra cui i kit away e third adidas della stagione 2023/2024, raffiguranti le grafiche ispirate proprio agli orsetti di Gianpiero D’Alessandro.

Gli elementi del kit scelti da Gianpiero D'Alessandro

"L'arte scelta per questo kit si ispira ai ricordi di un bambino. L'orsetto Blue tiene in mano l'iconico pallone Tango. Tra gli elementi si vedono una Jeep giocattolo, alcune nuvole, la Mole Antonelliana sullo sfondo, un cuscino e un mattoncino. Il mondo appartiene a chi sogna e a chi si emoziona. Grato per questo progetto" scrive sui suoi profili social D'alessandro.

L’arte digitale e lo sport, insieme, per vivere esperienze reali, e rendere ancora più speciale il legame che unisce la Juventus ai suoi tifosi. E come diceva Frank Sinatra: The Best is Yet To Come, il meglio deve ancora venire.