Europa e Conference, stasera in campo Atalanta, Roma e Fiorentina

Il giovedì di coppe europee vede impegnate tre squadre italiane ancora in corsa nelle semifinali di Europa e Conference League. Per l’EL scendono in campo alle ore 21 l’Atalanta, che gioca in trasferta a Marsiglia contro l’Olympique, e nell’altra semifinale, in contemporanea, la Roma ospita all’Olimpico il Bayer Leverkusen che si è appena laureato campione di Germania. Alla stessa ora, per la Conference League, la Fiorentina sarà impegnata al Franchi contro i belgi del Club Brugge. Le gare di ritorno si giocheranno la settimana prossima.

Gasperini: "Aver eliminato il Liverpool conta poco" "La partita richiede coraggio e qualità, perché essere favoriti dopo aver eliminato il Liverpool conta poco", ha commentato l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale di andata di Europa League a Marsiglia: "Abbiamo più credibilità dopo aver battuto la favorita, ma conta come si gioca in campo. In questo momento la priorità per noi, che siamo comunque in gioco su tre fronti, è proprio questa competizione. La nostra stagione fin qui è stata straordinaria e abbiamo meritato di giocarci la semifinale come lo merita il Marsiglia", ha proseguito Gasperini. "L'andata è più importante che il ritorno a Bergamo".

De Rossi: "Del Bayer temo tante cose, ma vogliamo la finale" L'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Bayer Leverkusen, parlando degli avversari ha detto: "Da temere c'è tutto: la maniera in cui giocano, hanno una striscia di risultati lunga, stimo molto il loro allenatore e hanno più lavoro alle spalle con lo stesso tecnico. Ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivo, la nostra è una squadra che ci crede e ha cuore. Da questo punto di vista siamo simili. Entrambe le squadre lotteranno fino all'ultimo secondo".

Italiano: "Siamo pronti, sfida importante" "La vittoria col Sassuolo ci ha ridato fiducia, siamo pronti. È una partita molto importante per tutti, per noi e per Firenze, sarebbe straordinario proseguire, sappiamo delle difficoltà ma siamo pronti a battagliare", ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia. "I nostri avversari hanno tanta qualità, sanno giocare bene e metterti in difficoltà in tutti i modi, quindi dovremmo essere bravi a portare l'inerzia dalla nostra parte".