Serie A, Inter-Torino 2-0. Ora in campo Bologna-Udinese

La 34esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con cinque partite. La domenica di calcio è iniziata con il lunch match che ha visto i neo campioni d’Italia dell’Inter battere 2-0 a San Siro il Torino prima della festa con il bus per le strade della città. Alle 15 è iniziata Bologna-Udinese, ora in corso, mentre alle 18 si disputano Atalanta-Empoli e Napoli-Roma. Infine alle 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Sassuolo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Questo turno di campionato era iniziato venerdì con l’anticipo tra Frosinone e Salernitana (con la vittoria dei ciociari che ha sancito la matematica retrocessione in B dei campani), poi ieri si sono disputate Lecce-Monza, terminata 1-1, poi il big match Juventus-Milan non è andato oltre lo 0-0. In serata la Lazio ha battuto il Verona 1-0 (LE GARE DI SABATO). Domani sera l’ultima partita in programma è Genoa-Cagliari.