Conference League, in corso Fiorentina-Viktoria Plzen: 0-0. LIVE

Quattro italiane impegnate nel ritorno dei quarti di finale delle coppe europee. Si parte dalla Conference League con Fiorentina-Viktoria Plzen iniziata alle 18.45, dopo lo 0-0 dell’andata. Alle 21 spazio all’Europa League: all’Olimpico la sfida tra giallorossi e rossoneri, dopo la vittoria per 1-0 degli uomini di De Rossi a San Siro; a Bergamo la Dea affronta il Liverpool, dopo il successo per 3-0 nel Regno Unito. Tutto in diretta su Sky

Quattro squadre italiane in campo oggi per il ritorno dei quarti di finale delle coppe europee. Prima la Fiorentina: al Franchi i viola si stanno giocando l’accesso alle semifinali di Conference League contro il Viktoria Plzen, dopo che l’andata è finita 0-0. Alle 21 è la volta dell’Europa League. All’Olimpico c’è la sfida tra Roma e Milan, con i giallorossi che a San Siro hanno vinto 1-0. L’Atalanta, infine, ospita il Liverpool: l’andata è terminata con il successo delle Dea per 3-0 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Tutte le partite sono in diretta su Sky.