Serie A, Napoli-Frosinone 2-2. Ora in campo Sassuolo-Milan 2-1. LIVE

La cronaca di Napoli-Frosinone

Luciano Spalletti torna da spettatore al "Maradona", per la prima volta dopo lo scudetto: applausi da parte del pubblico e il ct della Nazionale si commuove. In avvio i padroni di casa ci provano con Kvaratskhelia, Osimhen e Ostigard. Al 16’ la sblocca Politano con una conclusione a giro imparabile per Turati. Pochi minuti dopo Osimhen sfiora il raddoppio, palla fuori di poco. Al 28’ calcio di rigore per il Frosinone per un contatto fra Rrahmani e Cheddira: tira Soulé ma Meret para. Nel finale del primo tempo ci prova due volte Zielinski. Nella ripresa subito occasioni per Osimhen e Di Lorenzo, ma il Frosinone trova il gol dell'1-1 con Cheddira. Al 63' i partenopei tornano in vantaggio con una rete di Osimhen, dieci minuti dopo pareggia di nuovo Cheddira. Frosinone a un passo dal 3-2 con Seck, Meret fa il miracolo con il piede. Al 98' espulso Mario Rui: secondo giallo per il portoghese, che ferma fallosamente Seck.

Il tabellino di Napoli-Frosinone 2-2

Gol: 16' Politano (N), 50' e 73' Cheddira (F), 63' Osimhen (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa (40' st Simeone), Lobotka, Zielinski (33' st Cajuste), Politano (33' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati, Okoli, Romagnoli, Lirola, Zortea (50' st Lusuardi), Barrenechea, Mazzitelli (50' st Gelli), Valeri, Brescianini (33' st Reinier), Soulè (33' st Seck), Cheddira. All.: Di Francesco

Ammoniti: Rrahmani e Okoli per gioco falloso.

Espulsi: Mario Rui al 53' st per doppia ammonizione.