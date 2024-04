Champions League, Bayern Monaco e Real Madrid in semifinale

Bayern Monaco – Arsenal 1 -0: la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo combattuto all’Allianz Arena, dove l’Arsenal gioca molto in attacco ma non riesce a far breccia nella porta avversaria a causa dell’attenta difesa tedesca. Varie occasioni si presentano per entrambe le squadre ma non sfociano in alcuna rete. Nella ripresa la sblocca Kimmich al 63’ con un tiro di testa dall’area di rigore su cross di Guerreiro. L'Arsenal non riesce a riprendersi: è 1-0 per il Bayern.