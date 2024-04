Champions, quarti: PSG-Barcellona 2-3 e Atlético-Borussia 2-1

Sport

1992/93. È la prima, storica, edizione della nuova Champions League. Dopo gli ottavi di finale, una fase a gironi porta alla finale di Monaco di Baviera. Il Milan arriva da favorito, imbattuto (come il Bayern nel 2020) e con un solo gol subito. I francesi dell’Olympique Marsiglia, invece, hanno già battuto i rossoneri ai quarti di Coppa dei Campioni nel '91. Capello non convoca Gullit e non schiera l'ex Papin, in attacco Van Basten in quella che sarà la sua ultima gara ufficiale. Il Marsiglia vince con il gol di testa del difensore Basile Boli