Tonali, squalifica di 2 mesi dalla Premier League per caso scommesse

Londra, di fatto, ha deciso di non prolungare la sanzione italiana, ma ha imposto una multa di 20.000 sterline (circa 23 mila euro). Il centrocampista potrà tornare in campo a fine agosto

Sandro Tonali, il centrocampista del Newcastle United, è stato sospeso per due mesi dal calcio competitivo da una Commissione Regolatoria indipendente dopo essersi autodenunciato per violazioni delle Regole sulle Scommesse della Football Association. Al calciatore, inoltre, è stata inflitta una multa di 20.000 sterline. Tonali tornerà in campo a fine agosto, ovvero al termine della squalifica impostagli dalla Figc, visto che la federazione inglese ha deciso di non prolungare la sanzione italiana, comminando all’azzurro uno stop di due mesi "sospeso" fino al termine del 2024-25: se entro la fine della prossima stagione, quindi, Tonali non commetterà più violazioni alle regole che impediscono ai giocatori di scommettere, la sanzione verrà cancellata.