25 aprile, alta tensione per celebrazioni: ecco il piano sicurezza

La situazione a Roma

Nella Capitale, già ieri, è scattato il piano di sicurezza predisposto per il 25 aprile. Le misure sono state messe a punto in un Comitato provinciale per la sicurezza in prefettura e in un tavolo tecnico in Questura. Sono oltre 600 gli agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto a Roma. Effettuati controlli e bonifiche nell'area di Porta San Paolo e nelle zone adiacenti e dove si svolgono le varie iniziative per la Liberazione. Massima l'attenzione in mattina a Porta San Paolo dove, alle 8 del mattino, è in programma la deposizione di una corona da parte della comunità ebraica. Circa duecento le persone attese, tra cui esponenti di spicco della comunità. Invece si sono dati appuntamento, alla stessa ora in piazzale Ostiense, studenti palestinesi e movimenti, antagonisti e collettivi universitari per il "25 aprile antifascista e antisionista”. Su questa concomitanza sarà massima l'attenzione delle forze dell'ordine per evitare tensioni e proteste violente. Sono circa duemila i partecipanti attesi, invece, al tradizionale corteo dell'Anpi che partirà alle 10 da Largo Bompiani e arriverà a Porta San Paolo, dove sarà allestito un palco per gli interventi, tra cui quello di Roberto Salis. Una manifestazione a cui non parteciperà la comunità ebraica, come già avviene da alcuni anni. Nella Capitale ci sarà sempre in mattinata il corteo dei movimenti 'Liberarsi ora Liberarsi ancora' che da Villa Gordiani attraverserà le strade di Centocelle e arriverà al Quarticciolo.