Festa della Liberazione, cortei ed eventi in programma il 25 aprile

In tutta la Penisola, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Il presidente della Repubblica è atteso a Civitella in Val di Chiana, dove i nazisti, ottant’anni fa, uccisero 244 cittadini inermi. Ecco alcuni dei principali eventi in programma il 25 aprile

L'Italia il 25 aprile ricorda la Festa della Liberazione dal nazifascismo e anche quest'anno sono centinaia le iniziative organizzate in tutta la Penisola. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia giovedì, in occasione del 79esimo anniversario dalla Liberazione, sono in programma tantissimi cortei e eventi nei luoghi simbolo della resistenza per ricordare chi ha restituito al paese libertà e democrazia. Ecco gli eventi in programma in alcune delle principali città italiane.

Aperti gratuitamente musei e parchi statali



In tutta la Penisola, come proposto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Alla #domenicalmuseo (12 giornate l'anno), quindi, anche nel 2024 si aggiungono 3 date a ingresso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. "Rinnoviamo l'iniziativa anche quest'anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura", ha riferito Sangiuliano. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito del ministero alla pagina dedicata.

25 aprile: gli eventi a Milano



Milano celebrerà il 25 Aprile con una serie di eventi dedicati ai temi della Resistenza partigiana e alla guerra di liberazione dal nazifascismo organizzati nell’ambito del palinsesto “Milano è Memoria”. La giornata di giovedì sarà aperta dalla deposizione delle corone in ricordo di quanti morirono durante la guerra di Resistenza partigiana, combattenti delle brigate e civili uccisi dalle rappresaglie nazifasciste, da piazzale Loreto ad altri luoghi della città. Si inizia alle ore 9, in piazza Tricolore, presso il monumento alla Guardia di Finanza; mentre l’ultima deposizione sarà in piazzale Loreto, dove all’alba del 10 agosto 1944 furono fucilati 15 partigiani.



Alle 14 avrà poi inizio la tradizionale manifestazione del 25 Aprile con il corteo da corso Venezia, angolo via Palestro, a piazza Duomo e i discorsi celebrativi.