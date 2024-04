Stop Rai al monologo sul 25 aprile, scontro Scurati-Meloni

Il centrosinistra grida alla censura e chiede di chiarire in Vigilanza. "Nessun veto, motivi economici", la replica Rai. Ma nella mail allo scrittore si parla di "ragioni editoriali". La premier Meloni: "Caso montato". Lo scrittore replica: "Dice il falso, subisco una violenza per aver espresso il mio pensiero". ascolta articolo

Salta il monologo sul 25 aprile dello scrittore Antonio Scurati a CheSarà su Rai3. Il centrosinistra grida alla censura e chiede di chiarire in Vigilanza. "Nessun veto, motivi economici", la replica Rai. Ma nella mail allo scrittore si parla di "ragioni editoriali". Interviene anche la premier Meloni, che pubblica su Fb il testo e attacca la sinistra: "Caso montato. La Rai dice di non voler pagare 1.800 euro per un minuto. Non so la verità. Ma chi è sempre stato ostracizzato non censura. Giudichino gli italiani". Lo scrittore replica: "Dice il falso, subisco una violenza per aver espresso il mio pensiero".

Il testo Nel testo, Scurati afferma che Meloni si è sempre rifiutata di citare la parola "antifascismo": finché chi governa non lo farà, "lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana". Il sindaco di Bergamo Gori, intanto, ha proposto di leggere il testo di Scurati nelle manifestazioni per il 25 aprile in tutta Italia. approfondimento Festa della Liberazione, 10 film da vedere per capire il 25 aprile

Schlein: "Rai da servizio pubblico a megafono governo" "Questa Rai non è più servizio pubblico, la stanno trasformando nel megafono del governo", ha detto intanto la segretaria del Pd Elly Schlein, in un'intervista sul quotidiano La Repubblica sul caso. "La trovo una vicenda molto grave e voglio esprimere innanzitutto solidarietà ad Antonio Scurati. È stata una vera e propria censura, a cui ha fatto seguito un attacco da parte della destra, del partito di Giorgia Meloni e, tra le righe, anche di Giorgia Meloni stessa. Una violenza, come l'ha definita Scurati". La premier "ha preso tempo per pubblicare il testo censurato di Scurati sulla sua pagina Facebook - aggiunge la segretaria Dem - e potrebbe prendersi anche il tempo di leggerlo e di prendersi quei cinque secondi che bastano per dichiararsi antifascista".

Sergio: "Rai vittima guerra con obiettivo di distruggerla" "Da settimane la Rai è vittima di una guerra politica quotidiana con l'obiettivo di distruggerla", ha detto invece l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in un colloquio con La Stampa dopo il caso del monologo sul 25 aprile. E proprio su questo l'ad annuncia che "quello che è accaduto non può finire qui" e che "per lunedì ho chiesto una relazione, saranno presi provvedimenti drastici". Infatti secondo Sergio è "surreale come sia potuto accadere, è necessario approfondire e dare risposte. Chi ha sbagliato paga". Del monologo censurato "nessuno mi ha informato".