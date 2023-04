Festa della Liberazione, 10 film da vedere per capire il 25 aprile

6/12 ©Webphoto

UNA VITA DIFFICILE (1961) - Il film diretto da Dino Risi è la storia di Silvio Magnozzi (Alberto Sordi), un sottotenente che nel 1944 si trova a combattere con i partigiani e, scampato alla morte grazie a Elena (Lea Massari), entra in una spirale in cui assiste ai grandi cambiamenti della storia senza in realtà parteciparvi davvero. Non ha il coraggio di tornare a lottare con i partigiani, fa il giornalista parlando della Liberazione senza averla vissuta fino in fondo, rimane deluso dalle sue aspirazioni troppo grandi e da un Paese che appare pieno di ipocrisie