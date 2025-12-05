Gucci Generation, la pre-fall 2026 di Demna si ispira all'archivio

Look da una sfilata che non è mai stata realizzata

Siamo nel pieno della "Tom Ford Renaissance", gli appassionati di stile e tendenze se ne sono accorti da tempo e il ritorno di Ford sulla scena, anche solo come regista del già molto atteso Cry to Heaven, non farà che ampliare la popolarità della visione raffinata tipica dello stilista, ora autore cinematogafico a tempo pieno.

Demna ha trovato il suo posto perfetto per la pre-fall 2026 di Gucci in quella parte di archivio dove le creazioni di Tom Ford per il brand risplendono ancora di una luce fortissima e la nuova collezione di Gucci, che include look che strizzano l'occhio a quelle dello stilista americano, ha già emozionato i fan del marchio, felici di poter indossare abiti e accessori che riportano a un'epoca eccitante e certamente più spensierata.

La pre-fall 2026 è stata lanciata sui canali ufficiali di Gucci con un lookbook di scatti che sembrano provenire da una sfilata che non è stata mai realizzata, uno spettacolo che però per Demna e i fan storici di Gucci, non è difficile immaginare.

Le luci sono quelle delle sfilate di Ford dal 1995 in poi, molti capi somigliano dichiaratamente a quelli disegnati dal texano, dalle iconiche gonne a matita ai top a fascia sottili, alle giacche voluminose faux-fur.

Codici anni Novanta mescolati alle stampa dei foulard a fiori del passato, alla striscia Web verde e rossa, alle stampe monogram con la doppia G. La storia del marchio si percepisce fortissima nella collezione, nella quale non mancano rivisitazioni di pezzi iconici, dalla Jackie 1961 alla Dionysus bag.

"Per me, questo è il lusso", ha detto Demna a WWD nel presentare questa collezione co-ed, composta da 58 look uomo e donna, espressione di un approccio sfacciato allo stile minimalista e con carattere.

La collezione si intitola "Gucci Generation" ed è un nuovo studio sul guardaroba delle figure archetipiche, un'idea che guida da sempre la ricerca stilistica di Demna - l'ha sviluppata a lungo da Balenciaga e l'ha già abbozzata brillantemente nella prima collezione in assoluto per Gucci, "La Famiglia", che ha debuttato a Milano lo scorso settembre.

A giudicare dai commenti, la "Gucci family", che include fan e clienti affezionati al marchio, la pre-fall 2026 potrebbe essere un successo commerciale, un'opportunità per molti di indossare qualcosa che hanno visto solo nelle immagini su carta e online di trent'anni fa. Demna l'ha presentata come la collezione di un fashion show perduto e questa idea di "tesoro ritrovato" la fa sembrare ancora più desiderabile.