Gucci, il red carpet di "The Tiger" alla Milano Fashion Week. FOTO

Notte glamour a Milano per il primo capitolo della nuova era di Gucci ideato e disegnato da Demna e messo su pellicola da Spike Jonze e Halina Reijn. Davanti a Palazzo Mezzanotte l'arrivo delle star è stato un vero e proprio défilé, una vetrina perfetta per una collezione che si potrà acquistare subito (dal 25 settembre). I modelli? I protagonisti del corto, molti dei quali anche nuovi volti del brand italiano



A cura di Vittoria Romagnuolo