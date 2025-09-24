Gucci, il red carpet di "The Tiger" alla Milano Fashion Week. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Gucci, première come una sfilata. Anche Paltrow e Demi Moore a Milano per "The Tiger"

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

Notte glamour a Milano per il primo capitolo della nuova era di Gucci ideato e disegnato da Demna e messo su pellicola da Spike Jonze e Halina Reijn. Davanti a Palazzo Mezzanotte l'arrivo delle star è stato un vero e proprio défilé, una vetrina perfetta per una collezione che si potrà acquistare subito (dal 25 settembre). I modelli? I protagonisti del corto, molti dei quali anche nuovi volti del brand italiano 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Notte glamour a Milano per il primo capitolo della nuova era di Gucci ideato e disegnato da Demna...

