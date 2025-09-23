Gucci, Demna svela "La Famiglia", la sua prima collezione per il brand

Gucci, Demna svela "La Famiglia", la sua prima collezione alla vigilia della Fashion WeekSpettacolo Immagine tratta dal profilo Instagram ufficiale di Gucci
Lo stilista georgiano anticipa l'evento in programma nella giornata d'apertura della Settimana della Moda e lancia online i look della sua prima collezione completa per la Maison di cui ora è direttore creativo. Un ritorno alla "Gucciness" che è anche un tributo all'approccio tutto italiano del vestire
Demna Gvasalia mescola le carte prima ancora che la Milano Fashion Week inizi ufficialmente e lunedì 22 settembre manda online, sui canali ufficiali di Gucci, brand che lo ha coinvolto come direttore artistico la scorsa primavera, la sua prima collezione per il marchio, una raccolta di look maschili e femminili completa di accessori.
Demna ha studiato Gucci assorbendone la storia e lo spirito e dopo sei mesi ha presentato i primi risultati della sua personale ricerca sulla "Gucciness".
La collezione, che si intitola "La Famiglia", è un tributo all'eredità del brand e alla sua idea di lusso e di italianità.
La "sprezzatura", l'arte di vestirsi (bene) tutta italiana
"La Famiglia" di Demna è già un cult per gli appassionati di moda e della visione creativa dello stilista georgiano, ex Balenciaga, che ora si riuniscono sotto l'ombrello di Gucci, altro brand del Gruppo Kering.
Per mesi gli addetti ai lavori e gli estimatori del marchio italiano si sono interrogati su quali sarebbero stati i primi passi del creativo in casa Gucci e la risposta è arrivata ben prima di quanto era stato annunciato.
Demna, che debutterà in passerella con Gucci alla Fashion Week di febbraio 2026, ha offerto un assaggio di quanto probabilmente vedremo da ora in avanti: una esplorazione dell'universo Gucci che non trascura nessuna epoca della leggendaria storia di successo dell'iconico marchio italiano.
Ne "La Famiglia" c'è la stampa Flora, lo storico motivo floreale, ci sono i mocassini Horsebit, le borse coi manici di bambù, il logo con la doppia G, i colori amati dal fondatore: il rosso, il verde.
C'è, soprattutto, l'attitude tutta italiana del vestire con classe sofisticata e nonchalance, quella che Demna, nel comunicato ufficiale, definisce "sprezzatura", la sfacciataggine mista ad eleganza dell'indossare i tacchi alti di giorno per le vie della città, strusciando magari anche la pelliccia sul selciato.
Gli archetipi
Demna, che da Balenciaga ha avuto modi di raccontarsi mentre sviluppava tante collezioni di successo per la Maison per cui ha lavorato per dieci anni, non ha perso il suo interesse per gli archetipi del guardaroba di ogni tempo e nella sua prima raccolta per Gucci ha sviluppato una antologia dei tipi umani della capitale italiana della moda italiana.
Ne "La Famiglia" c'è l'Ereditiera, il Nerd, la Sciura, l'Androgino, la Bomba, il Ragazzo, la Principessa. Personaggi originali che, nella realtà, sono uomini e donne reali, con un nome proprio.
Come li vestirebbe Gucci? La Principessa avrebbe un abito monocromo di chiffon rosa confetto bordato di piume sul fondo della gonna e sulle maniche. La Contessa avrebbe un abito dai volumi rinascimentali con una stampa di giardino rigoglioso. Il Figo indosserebbe pantaloni in denim e giacca di pelle in stile biker con i pettorali in bella mostra.
Persone in carne ed ossa o figure da ritratto? Nel cortocircuito creativo di Demna ogni look è inscritto in una cornice. I muro online su cui virtualmente è esposta la collezione è una dichiarazione d'intenti che profuma di Gucci da ogni prospettiva. Quale Gucci? Quello ideato dal fondatore Guccio oltre cento anni fa, portato alla ribalta da Tom Ford e reso spettacolare da Alessandro Michele. Un brand con più facce ma sempre riconoscibile anche attraverso gli occhi di un nuovo stilista.
Leggi anche
Milano Fashion Week 2025, gli eventi da non perdere (anche gratuiti)
The Tiger, il corto presentato alla Milano Fashion Week
Gucci non è in calendario ma per la Fashion Week attende il pubblico a un evento esclusivo nel primo giorno della Fashion Week.
Protagonista dell'appuntamento milanese del 23 settembre, "The Tiger", short film firmato da Spike Jonze con un cast stellare.
A supporto delle prime creazioni svelate in anteprima, una squadra di star formidabili, alcune già volti della "Gucci family", altre new entry.
Tra queste, la più clamorosa è Demi Moore, vincitrice del Premio Oscar, richestissima a Hollywood e dal mondo della moda.
Ci sono poi Elliot Page, Kendall Jenner (già volti di Gucci), Edward Norton, Keke Palmer, Alia Shawkat, Ed Harris. Un'operazione all stars e ultra glamour che punta a riportare il marchio in vetta ai brand del lusso dove è sempre stato. Magari anche puntando sulla nostalgia per il fascino eterno della "Gucciness"
©Getty
New York Fashion Week 2025, le star sul front row. FOTO
Dall'11 al 16 settembre la grande moda internazionale è di scena a New York con le sfilate della Primavera/Estate 2026 che inaugurano il fashion month. Nella Grande Mela, le star del grande e del piccolo schermo hanno sempre un posto in prima fila e tra le it girl e le fashion icon, è gara aperta a chi sfoggia per prima le tendenze che verranno. Ecco chi c'era, i look più belli e chi ha preso posto accanto a chi A cura di Vittoria Romagnuolo