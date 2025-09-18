Gwyneth Paltrow lancia la capsule di Gwyn, linea di abbigliamento

Gwyneth Paltrow è inarrestabile, soprattutto sotto il profilo imprenditoriale. L'attrice premio Oscar, che in questa stagione tornerà nelle sale col film Marty Supreme, si è gettata a capofitto in una ennesima avventura creativa, l'etichetta Gwyn , una nuova linea di abbigliamento il cui stile è molto simile a quello della sua fondatrice. Paltrow, che da oltre un decennio è l'anima di Goop, brand di luxury lifestyle, si era già cimentata con l'abbigliamento femminile. Gwyn , la naturale evoluzione di G. Label , costola fashion di Goop, ha avuto il suo debutto alla New York Fashion Week nell'ambito degli ultimi giorni di sfilate. Il focus dei nuovi capi è sullo stile pratico , il design minimalista e la fattura eccellente . Per quest'ultima l'attrice e creativa ha scelto l'Italia , Paese in cui, a questo punto, tornerà sempre più spesso.

Prima capsule alla New York Fashion Week

C'è ancora poco sul neonato profilo Instagram di Gwym ma ciò che è stato pubblicato fino ad ora è abbastanza per farci capire che con la nuova linea di abbigliamento Paltrow vuole elevare il guardaroba femminile aggiungendovi un tocco di spirito sofisticato e senza tempo.

Non seguono alcuna tendenza, infatti, i cappotti blu Navy e i primi maglioni in cashmere stile polo che gli osservatori della New York Fashion Week hanno potuto apprezzare all'evento di lancio del marchio.

Capi che somigliano a quelli che spesso vediamo indossati da Paltrow, che prestano attenzione alle esigenze delle donne che sono in movimento (c'è anche un modello di pantaloni con la coulisse che è perfetto per viaggiare in aereo con stile).

Grigio, blu, bianco, nero. Stile monocromo e anni Novanta. Dietro la costruzione della prima capsule c'é Sofia Menassé che ha lavorato con brand raffinatissimi come The Row e Margiela.

Paltrow è ben onsapevole che il suo stile personale, che l'ha resa una icona fashion fin dalla fine del secolo scorso, è sempre il più desiderato, per questo scommette ancora su di sé come ispirazione per una collezione che presto tutti vorranno. La data da segnare è il 21 settembre.