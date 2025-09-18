Gwyneth Paltrow lancia la capsule di Gwyn, linea di abbigliamento

L'attrice e fondatrice del marchio Goop ha lanciato la prima mini collezione di abbigliamento dall'inconfondibile gusto minimalista durante la New York Fashion Week. I capi sono prodotti in Italia
Gwyneth Paltrow è inarrestabile, soprattutto sotto il profilo imprenditoriale. L'attrice premio Oscar, che in questa stagione tornerà nelle sale col film Marty Supreme, si è gettata a capofitto in una ennesima avventura creativa, l'etichetta Gwyn, una nuova linea di abbigliamento il cui stile è molto simile a quello della sua fondatrice.
Paltrow, che da oltre un decennio è l'anima di Goop, brand di luxury lifestyle, si era già cimentata con l'abbigliamento femminile. Gwyn, la naturale evoluzione di G. Label, costola fashion di Goop, ha avuto il suo debutto alla New York Fashion Week nell'ambito degli ultimi giorni di sfilate.
Il focus dei nuovi capi è sullo stile pratico, il design minimalista e la fattura eccellente. Per quest'ultima l'attrice e creativa ha scelto l'Italia, Paese in cui, a questo punto, tornerà sempre più spesso.
Prima capsule alla New York Fashion Week
C'è ancora poco sul neonato profilo Instagram di Gwym ma ciò che è stato pubblicato fino ad ora è abbastanza per farci capire che con la nuova linea di abbigliamento Paltrow vuole elevare il guardaroba femminile aggiungendovi un tocco di spirito sofisticato e senza tempo.
Non seguono alcuna tendenza, infatti, i cappotti blu Navy e i primi maglioni in cashmere stile polo che gli osservatori della New York Fashion Week hanno potuto apprezzare all'evento di lancio del marchio.
Capi che somigliano a quelli che spesso vediamo indossati da Paltrow, che prestano attenzione alle esigenze delle donne che sono in movimento (c'è anche un modello di pantaloni con la coulisse che è perfetto per viaggiare in aereo con stile).
Grigio, blu, bianco, nero. Stile monocromo e anni Novanta. Dietro la costruzione della prima capsule c'é Sofia Menassé che ha lavorato con brand raffinatissimi come The Row e Margiela.
Paltrow è ben onsapevole che il suo stile personale, che l'ha resa una icona fashion fin dalla fine del secolo scorso, è sempre il più desiderato, per questo scommette ancora su di sé come ispirazione per una collezione che presto tutti vorranno. La data da segnare è il 21 settembre.
