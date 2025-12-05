Anna Pepe, la possibile scaletta del concerto a Torino

Nel giugno dello scorso anno la rapper ha pubblicato il suo primo album Vera Baddie, certificato con ben quattro dischi di platino. All'interno anche il tormentone estivo 30° C
Appuntamento finale con il primo tour nei palazzetti di Anna. Il 6 dicembre la giovane rapper sarà in concerto a Torino, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo dell'artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
anna a torino, la possibile scaletta
Sabato 6 dicembre la rapper porterà la sua musica sul palco dell’Inalpi Arena di Torino, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando alle informazioni presenti sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento la voce di 30° C non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 16 novembre al concerto di Mantova:
- TT LE GIRLZ
- Bikini
- Soldi arrotolati
- I Love It
- Gasolina
- ABC
- I Got It
- Energy
- Ciao bella
- Bé
- Ma Jolie
- Shawty
- Vodka
- Codeine
- Advice
- Why U Mad
- Vetri Neri
- Drippin’ in Milano
- 1 momento
- Diversità
- 3 di Cuori
- BBE
- Fashion
- Vieni dalla Baddie
- Petit Fou Fou
- Mulan
- Una tipa come me
- Cookies N’ Cream
- Everyday
- Anelli e collane
- Amore da Piazza
- Bando
- Tonight
- 30° C
- Hello Kitty
- Désolée
- BIS
- TT LE GIRLZ
- Hello Kitty
Approfondimento
Spotify Wrapped 2025, le canzoni e gli artisti più ascoltati
Mercoledì 3 dicembre Spotify ha pubblicato le classifiche degli artisti e dei brani di maggior successo del 2025. Per il terzo anno consecutivo Anna è risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia.
Nel giugno dello scorso anno la rapper ha pubblicato il suo primo album Vera Baddie, certificato con quattro dischi di platino e risultato il lavoro rimasto più a lungo alla prima posizione nel corso del 2024. Inoltre, la rapper è divenuta l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre quindici primi posti nella classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti.
Approfondimento
Anna, Desolée conquista subito le classifiche digitali
Quest’estate Anna ha fatto scatenare il pubblico sulle note del tormentone Désolée: “Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”.
"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere
Dal tuo bicchiere di Serrati è il mio singolo di novembre: è una dichiarazione d'amore spudorata e autentica, che rivendica la possibilità di affermare ciò che si sente senza filtri, spontaneamente. Si è chiuso un mese ricco di brani potenti: tra gli altri Birthh, Yna, Camillacosì, Ibla, Revelé, Diniche e Alex Wyse. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO