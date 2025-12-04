Ammazzare stanca, cast del film con Montesi e Marchioni al cinema

Ammazzare stanca, cast del film con Gabriel Montesi e Vinicio Marchioni in sala da oggi
Scopriamo chi sono gli interpreti della pellicola che racconta l’autobiografia di Antonio Zagari, un ragazzo che si ribella al suo destino criminale. Siamo nei primi anni Settanta e la ’ndrangheta calabrese dilaga e impera dal sud al nord. Antonio, figlio di Giacomo, deve affrontare il peso insostenibile del sangue e cercare il coraggio di tramare contro il padre. Ecco tutti i protagonisti di quest’opera cinematografica che approda da oggi nelle sale italiane
A cura di Camilla Sernagiotto