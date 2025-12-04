Ammazzare stanca, cast del film con Montesi e Marchioni al cinema

6/15 ©Webphoto

Anche Rocco Papaleo è nel cast del film. Rocco Antonio Papaleo (Lauria, 16 agosto 1958) è un attore, regista, sceneggiatore, comico e musicista italiano. Dopo il teatro, si fa conoscere nei film di Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi (I laureati, Il paradiso all'improvviso, Una moglie bellissima, Moschettieri del re). Nel 2010 dirige Basilicata coast to coast, ricevendo due David di Donatello, un Nastro d’argento e un Globo d’oro. Ha anche recitato in Del perduto amore, Nessuno mi può giudicare, Che bella giornata, Un boss in salotto, Pinocchio e Follemente.



