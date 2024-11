Dostoevskij, le interviste al cast della serie Sky Original

Dal 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con tutti gli episodi disponibili da subito. E dal 22 novembre in libreria con La Nave di Teseo "Indizi", il libro dei Fratelli D’Innocenzo con la sceneggiatura e gli storyboard della serie. Nell'attesa la giornalista Denise Negri di Sky TG24 ha incontrato i due fratelli registi, Filippo Timi e Carlotta Gamba

Una caccia a un serial killer raccontata in modo unico, in un thriller psicologico cupo e visivamente intrigante. Una storia cruda, dalla forte estetica cinematografica e che investiga l’origine stessa della violenza: è DOSTOEVSKIJ, la nuova serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo già presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Prodotta da Sky Studios con Paco Cinematografica, arriva finalmente su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva e con tutti i suoi sei episodi disponibili da subito, dal 27 novembre. Nell'attesa in testa all'articolo trovate le videointerviste di Denise Negri ai due registi e al cast